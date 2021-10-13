Иначе в следующий раз придем на пепелище: пожарные указали сельским жителям на проблемы

Для того, чтобы проверить исправность печного оборудования и электросетей перед началом отопительного сезона, а заодно напомнить жителям округа о правилах пожарной безопасности, руководители территорий совместно с сотрудниками Госпожнадзора и полиции проводят подворовый обход, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.
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