Иначе в следующий раз придем на пепелище: пожарные указали сельским жителям на проблемы

Для того, чтобы проверить исправность печного оборудования и электросетей перед началом отопительного сезона, а заодно напомнить жителям округа о правилах пожарной безопасности, руководители территорий совместно с сотрудниками Госпожнадзора и полиции проводят подворовый обход, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.