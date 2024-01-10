Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 978 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСЕЙ
    Воистину Великий Артист и Человек!🧑‍🎨Великий русский а...
  • АЛЕКСЕЙ
    Наши аплодисменты👋👋👋👋👋👋👋👋👋🧑‍🎨Великий русский а...
  • Людмила Палкина (Белякова)
    Оказывается, Ксюха белая и пушистая. А "голое" платье, это просто конспирация.Раскрыто имя того...

Telegraph: Путин «получит ключи» и положит конец НАТО в его нынешнем виде

Telegraph: Путин «получит ключи» и положит конец НАТО в его нынешнем виде

В случае, если Запад и европейские члены НАТО не начнут процесс перевооружения и реиндустриализации, то Владимир Путин сможет положить конец военному блоку стран в таком виде, в котором он есть сейчас.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
Чем быстрее ускорится развал экономики ЕС, США Японии и т.д. спонсоров террористического режима, тем дороже будет стоить производство военной техники, вооружения, снарядов и т.д., а значит потребуется больше выделять средств на закупку режиму Зе, которые просто будет взять негде. Так что надо им помогать ее разваливать любыми доступными способами в том числе и санкциями в отношении этих государств...
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх