В случае, если Запад и европейские члены НАТО не начнут процесс перевооружения и реиндустриализации, то Владимир Путин сможет положить конец военному блоку стран в таком виде, в котором он есть сейчас.
Telegraph: Путин «получит ключи» и положит конец НАТО в его нынешнем виде
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Чем быстрее ускорится развал экономики ЕС, США Японии и т.д. спонсоров террористического режима, тем дороже будет стоить производство военной техники, вооружения, снарядов и т.д., а значит потребуется больше выделять средств на закупку режиму Зе, которые просто будет взять негде. Так что надо им помогать ее разваливать любыми доступными способами в том числе и санкциями в отношении этих государств...
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