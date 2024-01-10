АНГЕЛ АНГЕЛ

Чем быстрее ускорится развал экономики ЕС, США Японии и т.д. спонсоров террористического режима, тем дороже будет стоить производство военной техники, вооружения, снарядов и т.д., а значит потребуется больше выделять средств на закупку режиму Зе, которые просто будет взять негде. Так что надо им помогать ее разваливать любыми доступными способами в том числе и санкциями в отношении этих государств...