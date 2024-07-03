Узнать подробности о службе по контракту, мерах поддержки военнослужащих, ветеранов боевых действий и их семей можно в телеграм-боте

Узнать подробности о службе по контракту, мерах поддержки военнослужащих, ветеранов боевых действий и их семей можно в телеграм-ботеReposted (Ивановская область): Все о службе по контракту - в новом телеграм-боте «Твой контракт 37» Он поможет найти ответ на запрос в зависимости от ситуации.