Ассортимент печатной продукции может уменьшиться из-за проблем с бумагой

Российские типографии перешли на отечественную мелованную бумагу после ввода санкций, однако это привело к тому, что клиенты выражают недовольство качеством альтернативы, пишет «Ъ» со ссылкой на источники в типографиях.
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