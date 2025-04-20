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«Разгром кажется очевидным. Я бы рассмотрел голы Энрике, Гонду и даже Соболева». Прогноз Ильи Васильева на «Зенит» – «Химки»

«Разгром кажется очевидным. Я бы рассмотрел голы Энрике, Гонду и даже Соболева». Прогноз Ильи Васильева на «Зенит» – «Химки»

Илья Васильев сделал прогноз на матч 25-го тура Мир РПЛ «Зенит» – «Химки». Автор Спортса’‘ поставил, что «Зенит» забьет 5 и более голов с коэффициентом 5.

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