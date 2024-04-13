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Военный эксперт Михайлов: ВСУ не получат лазерное оружие от Великобритании

Военный эксперт Михайлов: ВСУ не получат лазерное оружие от Великобритании

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что слухи о поставке ВСУ лазерного оружия DragonFire Великобританией — «информационный продукт» для поднятия боевого духа армии киевского режима.

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