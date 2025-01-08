Велш Опен 2025 — 1/8 финала. Расписание трансляций

13 февраля, 4 день игр 1/8 финала Welsh Open по снукеру 2025, рейтинговый, Venue Cymru, Лландидно, Уэльс Победитель предыдущего турнира: Гэри Уилсон Велш Опен 2025 в эфире — смотрите игры 1/8 финалаВсе Новости и результаты турнира Результаты, турнирная таблица 1/8 финала - результаты 1/16 финала - результаты 1 раунд - результаты Квалификация - результаты Расписание трансляции - 1/16 финала Видео - 1/16 финала Видео - 1/32 финала (1 раунд) Все Видео турнира 1/8 финала Welsh Open 2025: снукер — расписание прямых трансляций Расписание матчей Велш Опен 2025 (Live) Смотреть прямые трансляции 1/8 финала рейтингового турнира Welsh Open по снукеру вы можете на Matchroom.