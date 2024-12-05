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Осознанный подход и трудолюбие: большой китайский гороскоп на 2025 год Зеленой Деревянной Змеи

Осознанный подход и трудолюбие: большой китайский гороскоп на 2025 год Зеленой Деревянной Змеи

Осознанный подход и трудолюбие: большой китайский гороскоп на 2025 год Зеленой Деревянной Змеи Алёна Юрьева2025 год по восточному календарю пройдет под покровительством Зеленой Деревянной Змеи — символа мудрости, проницательности и обновления.

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