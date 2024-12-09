Сибирские ученые создали уникальный материал для имплантации

Новейший материал для имплантов был разработан сибирскими учёными.Сверхлёгкий карбидный композит со сквозной пористостью, который был разработан учёными из Новосибирска, стал первым в мире примером сверхлёгкого материала для имплантов.
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