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Сибирские ученые создали уникальный материал для имплантации

Сибирские ученые создали уникальный материал для имплантации

Новейший материал для имплантов был разработан сибирскими учёными.Сверхлёгкий карбидный композит со сквозной пористостью, который был разработан учёными из Новосибирска, стал первым в мире примером сверхлёгкого материала для имплантов.

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