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Марио Хезоня и Алекс Пойтресс – в Топ-10 моментов 7-го раунда Евролиги

Марио Хезоня и Алекс Пойтресс – в Топ-10 моментов 7-го раунда Евролиги

Евролига представила подборку лучших моментов 7-го тура регулярного чемпионата.  Топ-10 возглавили Марио Хезоня («Реал») и Алекс Пойтресс («Маккаби»).

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