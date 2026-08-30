WP: военачальники США уведомили Хегсета о рисках продолжения войны против Ирана

Несколько военачальников США предупредили шефа Пентагона Пита Хегсета, что продление операции против Ирана нерационально и грозит ослаблением обороноспособности страны в других регионах, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
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