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Газета.ру

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WP: военачальники США уведомили Хегсета о рисках продолжения войны против Ирана

WP: военачальники США уведомили Хегсета о рисках продолжения войны против Ирана

Несколько военачальников США предупредили шефа Пентагона Пита Хегсета, что продление операции против Ирана нерационально и грозит ослаблением обороноспособности страны в других регионах, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

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