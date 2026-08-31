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Мировое обозрение

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Вселенная стремится к хаосу, но создает мозг и минералы. Зачем камням и атомам естественный отбор?

Вселенная стремится к хаосу, но создает мозг и минералы. Зачем камням и атомам естественный отбор?

Второй закон термодинамики неумолим: любая замкнутая система движется к хаосу, энергия рассеивается, структуры разрушаются.

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