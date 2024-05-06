В Тамбове задержан мужчина при попытке подорвать здания судов по заданию Украины

Силовики совместно с сотрудниками Российской железной дороги (РЖД) в Тамбове пресекли противоправную деятельность россиянина, который готовил подрыв самодельных взрывных устройств (САУ) у зданий Тамбовского областного и арбитражного судов по указанию спецслужб Украины.
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