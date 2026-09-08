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В Госдуме предложили заправлять машины бойцов спецоперации вне очереди

В Госдуме предложили заправлять машины бойцов спецоперации вне очереди

Участникам СВО предложили дать право на заправку авто вне очереди. Как сообщает News.ru, с инициативой выступил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам, член ЛДПР Каплан Панеш.

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