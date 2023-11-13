Евросоюз нанес новый удар по доходам России AlexCoderЕвросоюз нанес новый удар по доходам России AlexCoder Санкциям нет конца В очередной пакет санкций Европейского союза против России вошли новые ограничительные меры против физлиц.
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