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Царьград

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Единая геофизическая служба РАН зафиксировала землетрясение у Камчатки

Единая геофизическая служба РАН зафиксировала землетрясение у Камчатки

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1 в четверг в Тихом океане у побережья Камчатки. Эпицентр находился в 191 км от Петропавловска-Камчатского, очаг располагался на глубине 12 км.

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