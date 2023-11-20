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В Алматы выявили 277 иностранцев-нелегалов

В Алматы выявили 277 иностранцев-нелегалов

277 иностранцев-нелегалов выявили в южной столице, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в департаменте полиции Алматы, в мегаполисе при содействии проводится совместное оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на выявление фактов незаконной миграции.

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Комментарии
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од
олег донсков
Скоро все нелегалы из алма-аты прибудут в Россию. Надо ожидать счастливчиков.
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