В Алматы выявили 277 иностранцев-нелегалов

277 иностранцев-нелегалов выявили в южной столице, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в департаменте полиции Алматы, в мегаполисе при содействии проводится совместное оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на выявление фактов незаконной миграции.
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