В Алматы выявили 277 иностранцев-нелегалов

277 иностранцев-нелегалов выявили в южной столице, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в департаменте полиции Алматы, в мегаполисе при содействии проводится совместное оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на выявление фактов незаконной миграции.