В Госдуме раскрыли, для чего нужна индексация тарифов ЖКХ

Плановая индексация тарифов на услуги ЖКХ в России с 1 июля 2025 года составит в среднем 11,9%. Повышение тарифов обусловлено необходимостью модернизации коммунальных сетей, которые в настоящее время находятся в изношенном состоянии.
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