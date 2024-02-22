Медведев предложил отправлять в Сибирь вредителей из новых регионов

Это касается тех людей, которые не понимают, что новые регионы навсегда вошли в состав России Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил отправлять в Сибирь на перевоспитание тех, кто вредит России и живет в новых регионах, сообщает РИА Новости.