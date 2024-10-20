Азаров сообщил, что Киев может сделать «грязную бомбу»

Бывший глава украинского правительства Николай Азаров проинформировал о том, что оборонная промышленность киевского режима неспособна самостоятельно научиться создавать ядерное вооружение, но у неё есть возможность произвести «грязную бомбу».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии