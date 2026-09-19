Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Наращиваем темпы наступления на всех направлениях

Наращиваем темпы наступления на всех направлениях

МО РФ выпустила свою оценку развития ситуации на основных направлениях СВО.Наращиваем темпы наступления на всех направленияхС начала текущего года освобождено свыше 5300 квадратных километров территории и более 220 населенных пунктов.

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