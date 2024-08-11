Захарова сравнила режим Зеленского с ИГИЛ*

Представитель МИД России Мария Захарова провела параллели между действиями украинского руководства и деятельностью запрещенной террористической организации ИГИЛ (террористическая организация, запрещена на территории РФ).
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