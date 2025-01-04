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Кравец о победе над «Витязем»: «Рад, что «Куньлунь» по тяжелой игре проявил характер. Уверен, что можем лучше»

«Естественно, важная игра для нас. «Витязь» – это команда, с которой мы на данном этапе так же, как с «Торпедо» и минским «Динамо», боремся за место в плей-офф.

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