Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 103 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • владимир рябченко
    А чем это от бегающего с намазным ковриком мусульманина отличается? Школьница - провокатор...? У нас церковь отделена...Власти Екатеринбу...
  • Владимир Морж
    Наверное, при сдаче экзаменов в духовную семинарию разрешается приносить даже иконостас.Власти Екатеринбу...
  • Владимир Морж
    А в Киеве сидят те, кто поддерживает православие. Там не враги?Власти Екатеринбу...

Российская армия вошла в Юнаковку

Российская армия вошла в Юнаковку

Подразделения Российской армии вошли в населенный пункт Юнаковка Сумской области Украины. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх