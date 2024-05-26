Этот знакомый семейный «японец» снова в России: сколько он стоит

Кроссовер , который ранее собирали на заводе Nissan в Петербурге, снова можно купить в России. Теперь эти автомобили поставляют в Россию из КНР, а цены на них на одном из популярных сайтов объявлений начинаются от 3 670 000 рублей.
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