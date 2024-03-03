Хождение за три моря

Из школьного курса истории, думаю, абсолютно всем известно произведение «Хожение за три моря» - памятник литературы в форме путевых записей, сделанных купцом из Твери Афанасием Никитиным во время его путешествия в индийское государство Бахмани в 1468—1474 (датировка Л.