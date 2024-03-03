Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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Хождение за три моря

Хождение за три моря

Из школьного курса истории, думаю, абсолютно всем известно произведение «Хожение за три моря» - памятник литературы в форме путевых записей, сделанных купцом из Твери Афанасием Никитиным во время его путешествия в индийское государство Бахмани в 1468—1474 (датировка Л.

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