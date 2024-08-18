Капает крыша, летит штукатурка. Признаки дома, который скоро упадет

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Комментарии
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фарид сабиров
Ни хрена ничего не сможете сделать. Придет комиссия из мер .и.и и подпишут документ ДОМ как новенький 100 лет простоит. Им расселять все равно что из своего кармана раздать пенсионерам денег , просто так. Они скорее дом подпилят что бы ночью рухну. Но не расселят , там правит коррупция и казнокрады. А вот если до ПУТИНА дозвониться. Еще телефон не положите , а уже ключи от новой квартиры. С жульем только так
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