Чтобы избежать трагедий, нужно жаловаться об изъянах дома во все возможные инстанции. Понять, что дом, в котором вы живете, изношен, дышит на ладан и вот-вот рухнет, иногда можно по очень очевидным признакам За последний год в России было много громких случаев обрушения домов: в сентябре 2023-го в Балашихе рухнула стена жилого дома из-за взрыва газа, семь человек погибли, в том числе один ребенок, в декабре того же года частично обвалилось здание на Гороховой улице в Петербурге.
Капает крыша, летит штукатурка. Признаки дома, который скоро упадет
Комментарии
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фарид сабиров
Ни хрена ничего не сможете сделать. Придет комиссия из мер .и.и и подпишут документ ДОМ как новенький 100 лет простоит. Им расселять все равно что из своего кармана раздать пенсионерам денег , просто так. Они скорее дом подпилят что бы ночью рухну. Но не расселят , там правит коррупция и казнокрады. А вот если до ПУТИНА дозвониться. Еще телефон не положите , а уже ключи от новой квартиры. С жульем только так
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