Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 538 подписчиков

"Для казны это значительно": Шпион узнал аргументы властей в пользу поднятия пенсионного возраста

"Для казны это значительно": Шпион узнал аргументы властей в пользу поднятия пенсионного возраста

Телеграм-канал "Шпион" перечислил аргументы властей в пользу поднятия пенсионного возраста. Его авторы утверждают, что Министерство использует инициативу о расширении возраста молодёжи до 40 лет как подготовку к новому пересмотру пенсионной системы: "Для казны это значительно".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии