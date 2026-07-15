"Для казны это значительно": Шпион узнал аргументы властей в пользу поднятия пенсионного возраста

Телеграм-канал "Шпион" перечислил аргументы властей в пользу поднятия пенсионного возраста. Его авторы утверждают, что Министерство использует инициативу о расширении возраста молодёжи до 40 лет как подготовку к новому пересмотру пенсионной системы: "Для казны это значительно".