Собянин: В Москве пройдет экзамен, который поможет школьникам при поступлении

Экзамен пройдет в два этапа В Москве школьники, обучающиеся по дополнительным программам углубленного уровня, могут сдать демонстрационный экзамен, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.
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