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Царьград

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Очевидцы сообщили о взрывах в центре Дубая

Очевидцы сообщили о взрывах в центре Дубая

Громкие взрывы были слышны в районе Даунтаун, официальных комментариев пока нет.В центральной части Дубая в четверг раздались звуки взрывов, о чем сообщает агентство Reuters, ссылаясь на многочисленные свидетельства очевидцев.

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