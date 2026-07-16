Очевидцы сообщили о взрывах в центре Дубая

Громкие взрывы были слышны в районе Даунтаун, официальных комментариев пока нет.В центральной части Дубая в четверг раздались звуки взрывов, о чем сообщает агентство Reuters, ссылаясь на многочисленные свидетельства очевидцев.
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