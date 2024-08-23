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Журналист Вароли: западные СМИ работают по заказу спецслужб

Журналист Вароли: западные СМИ работают по заказу спецслужб

Практически все крупнейшие западные СМИ находятся под контролем власти. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил американский журналист Джон Вароли, комментируя визиты иностранных репортеров в Курскую область.

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