Журналист Вароли: западные СМИ работают по заказу спецслужб

Практически все крупнейшие западные СМИ находятся под контролем власти. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил американский журналист Джон Вароли, комментируя визиты иностранных репортеров в Курскую область.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии