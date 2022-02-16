Berg PRESS

466 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Котенева
    одно слово" зелёный Наркоман"«Кокаиновый нарко...
  • Сергей Oблезов
    То ,что у Киева есть порты, дело временное!Киев нанес новый ...
  • Boris Galoushko
    Что-то я не слышал до сих пор  об "Общероссийском офицерском собрании" хотя сам являюсь офицером запаса. И чем он зан...Генерал Борис Гро...

Кадыров заявил, что Путин должен признать ЛДНР

Кадыров заявил, что Путин должен признать ЛДНР

По словам лидера Чеченской Республики Рамзана Кадырова, он полностью поддерживает обращение депутатов Госдумы к президенту РФ Владимиру Путину с предложением признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх