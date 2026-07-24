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SPLETNIK

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"Легенда". В сети обсуждают видео звезды "Фабрики звёзд" Маши Ржевской с 20-летней дочерью

"Легенда". В сети обсуждают видео звезды "Фабрики звёзд" Маши Ржевской с 20-летней дочерью

Звезда проекта "Фабрика звёзд 2", певица Маша Ржевская, спустя несколько лет затишья опубликовала новое видео в соцсетях.

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