Страна и люди
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Страна и люди

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Премьер Финляндии призвал прекратить выдачу турвиз россиянам

Премьер Финляндии призвал прекратить выдачу турвиз россиянам

Лидеры стран Евросоюза должны рассмотреть возможность приостановки выдачи туристических виз российским гражданам, учитывая риски возможных диверсий на европейских промышленных объектах и объектах критической инфраструктуры.

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