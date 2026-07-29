Погода в Иркутске 30 июля: пасмурно, небольшой дождь и до +22 градусов

В четверг в областном центре сохранится прохладная и влажная погода. По данным метеорологов, утром в городе зафиксировано +18 градусов, однако из-за повышенной влажности и ветра температура ощущается как +17.
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