На колокольне кижского погоста нашли бутылку с запиской из прошлого

Реставраторы обнаружили послание от своих коллег, которые работали здесь в 90-е годы. Работники Плотницкого центра музея-заповедника «Кижи» обнаружили в ходе реставрации кровли колокольни Кижского погоста нашли капсулу прошлого.
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