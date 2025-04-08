За этот год онлайн-мошенники похитили у татарстанцев почти 1,5 млрд рублей

С января по март 2025 года мошенники украли у жителей Татарстана почти 1,5 миллиарда рублей. Об этом на брифинге по противодействию цифровому финансовому мошенничеству в банковском секторе сообщил заместитель начальника отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по РТ Рафаэль Мусаев.
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