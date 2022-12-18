Защитник «Вашингтона» Густафссон сделал хет-трик в матче с «Торонто». У него было 3 шайбы в предыдущих 90 играх

Защитник «Вашингтона» Густафссон сделал хет-трик в матче с «Торонто». У него было 3 шайбы в предыдущих 90 играх

Защитник «Вашингтона» Эрик Густафссон сделал хет-трик в матче с «Торонто». 30-летний швед впервые в карьере забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лифс» (5:2).

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