ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Жена рассказала друзьям, что я боюсь пауков

Жена рассказала друзьям, что я боюсь пауков

Всю свою жизнь я боялся пауков. Да, мне уже двадцать девять лет, я взрослый мужчина, но я до сих пор боюсь их.

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Комментарии
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ONIX
Это звонок и это не мелочь: начав рассказывать личные секреты,жена и дальше,при любой ссоре будет бить по самым уязвимым точкам. Сегодня это пауки,завтра,это дети,проблемы,хоть и временные  в сексе. Посылай ее нах,это самое правильное решение будет в твоей жизни.
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5 час.
Вера Федорова
Соглашусь с Вашим комментарием.
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4 час.
Вера Федорова
Думаю, что это серьёзно, и, скорее всего, эта девушка не его. Это предательство.
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4 час.

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