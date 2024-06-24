Оренбургский бизнес-омбудсмен Виктор Коршунов обсудил с региональным Роспотребнадзором результаты надзора за маркировкой пищевой продукции

В частности, было отмечено, что в 1 квартале 2024 года число профилактических мероприятий в отношении продавцов и владельцев агрегаторов, реализующих товары, подлежащие обязательной маркировке средствами идентификации, составило более 900, из них: консультирование и информирование контролируемых лиц — более 400; 59 профилактических визитов; объявлено порядка 500 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований по следующим видам отклонений: повторные продажи; товары с незарегистрированными кодами; ненадлежащий статус участника; оборот товаров с истекшим сроком годности (молочная продукция); оборот товаров незарегистрированным участником и др.