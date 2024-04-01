Птицы закодировали информацию «штрих-кодами»

Память как функция мозга по сей день остается загадочной и неясной. Где хранятся воспоминания, как они записываются и можно ли их перезаписать — на эти и другие вопросы нейронаукам еще предстоит ответить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии