Машина в хлам, человек погиб. Ночью во Владивостоке произошло страшное ДТП

Во Владивостоке ночью произошло жуткое ДТП. В результате автоаварии машина оказалась намотана на столб, и, по словам очевидцев, не обошлось без погибших, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал «dpskontrol_125rus».
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