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В Калужской области сотрудниками полиции выявлен факт фиктивной постановки на учет 237 иностранных граждан

В Калужской области сотрудниками полиции выявлен факт фиктивной постановки на учет 237 иностранных граждан

Сотрудниками ОМВД России по г. Обнинску в ходе реализации проверочных мероприятий были установлены факты фиктивной постановки на учет иностранных граждан в одной из квартир жилого дома.

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