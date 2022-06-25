Военно-воздушные силы СССР. 26 июня 1941 года экипаж бомбардировщика под командованием капитана Николая Францевича Гастелло совершил первый в истории Великой Отечественной войны таран вражеских сил.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Военно-воздушные силы СССР. 26 июня 1941 года экипаж бомбардировщика под командованием капитана Николая Францевича Гастелло совершил первый в истории Великой Отечественной войны таран вражеских сил.
Свежие комментарии