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Екатеринбург и мир

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Военно-воздушные силы СССР. 26 июня 1941 года экипаж бомбардировщика под командованием капитана Николая Францевича Гастелло совершил первый в истории Великой Отечественной войны таран вражеских сил.

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