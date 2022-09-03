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Юморист Ефим Шифрин признался в своей беспомощности

Юморист Ефим Шифрин признался в своей беспомощности

Актер, юморист Ефим Шифрин на закате карьеры признался, что чувствует свою абсолютную беспомощность. 68-летний артист никогда не писал себе сам монологи, поэтому теперь, когда его авторы состарились и отошли от дел, он вынужден сидеть без работы.

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