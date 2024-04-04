Экс-разведчик США Риттер: у НАТО нет законных оснований существовать

REUTERS/Ints Kalnins Бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер в беседе с РЕН ТВ заявил, что США с самого начала знали о планах НАТО на расширение, но лгали сначала Советскому Союзу, а затем России.
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