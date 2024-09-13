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Володин: НАТО стало участником военных действий на Украине

Володин: НАТО стало участником военных действий на Украине

По его словам, Запад пытается это скрыть, обсуждая возможности нанесения ударов по РоссииПредседатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что обсуждение в США, Германии, Великобритании и Франции ударов дальнобойным оружием по территории России — это попытка Запада «закамуфлировать» его участие в военных действиях.

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