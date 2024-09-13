Володин: НАТО стало участником военных действий на Украине

По его словам, Запад пытается это скрыть, обсуждая возможности нанесения ударов по РоссииПредседатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что обсуждение в США, Германии, Великобритании и Франции ударов дальнобойным оружием по территории России — это попытка Запада «закамуфлировать» его участие в военных действиях.