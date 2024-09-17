«Спать с чужими мужьями — это путь», — сестра Эмина Агаларова дерзко обратилась к Решетовой, защитив Алсу

Количество хейтеров у Насти Решетовой в этом году прибавилось знатно. И если раньше люди двояко относились к ее роману с Тимати, после которого у них на свет появился маленький Ратмир, то сейчас публика яро обсуждает то, что произошло между ней, Алсу и Яном Абрамовым.
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