Попасть в пик

С позиции технического анализа — метода прогнозирования, основанного на закономерностях изменений в прошлом, — на рынке криптовалют складывается тенденция перелома нисходящего («медвежьего») тренда, который длился с ноября 2021 по ноябрь 2022 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии