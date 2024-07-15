OPEN OIL MARKET привлекает 1 млрд руб. на pre-IPO

Основатель маркетплейса нефтепродуктов OPEN OIL MARKET Сергей Терешкин в интервью «Финам Инвестиции» рассказывает о первом инвестиционном раунде компании, планах развития, росте выручки и прогнозах по выходу на IPO.
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